Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Schützenstraße/ Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in der Zeit von Freitagmittag (06.03.), 13.30 Uhr bis Samstagabend (07.03.), 19.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße in Hiddingsel und durchsuchten das Haus. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben erfolgen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

