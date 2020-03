Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Auf der alten Breide/ Einbruch in Einfamilienhaus - gestohlener Tresor in Lavesum gefunden

Coesfeld (ots)

Den in einem Haus Auf der alten Breide in Nottuln gestohlenen Tresor hat eine Spaziergängerin am Samstagmorgen (07.03.) an einem Feldweg in Lavesum gefunden. Unbekannte waren am Freitagabend (06.03.) zwischen 19.30 Uhr und 21.20 Uhr in das Einfamilienhaus eingebrochen, hatten die Räume durchsucht und den fest installierten Tresor gestohlen. Polizisten stellten den aufgebrochenen Tresor in Lavesum sicher. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat in Nottuln und des Tresoraufbruchs in Lavesum. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

