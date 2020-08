Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei teilen mit: Behörden ermitteln wegen Rauschgifthandels /

Ulm (ots)

Bei Durchsuchungen in insgesamt 14 Gebäuden im Raum Heidenheim und Göppingen hat die Polizei am Donnerstag Rauschgift, Geld und Waffen sichergestellt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hinweis an die Medien: Weitergehende Informationen werden voraussichtlich am Freitag in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Bitte sehen Sie bis dahin von weiteren Nachfragen ab.

Armin Burger, Staatsanwaltschaft Ellwangen, Tel. 07961/81-313

Wolfgang Jürgens, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Staatsanwaltschaft Ellwangen

Telefon: 07961/81-0

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

http://www.polizei-bw.de/

