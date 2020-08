Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Rot gefahren

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch in der Ulmer Karlstraße.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto aus der Syrlinstraße in die Karlstraße. Er hatte Grün, schilderte er später der Polizei. Gleichzeitig fuhr 20-Jähriger die Karlstraße entlang. Obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte, sei er in die Kreuzung gefahren, so die Erkenntnisse der Polizei. Sein VW rammte das Auto des 47-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß erlitten die beiden Fahrer und eine Mitfahrerin im VW leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 20-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

