Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt einen in der Roseggerstraße abgestellten Skoda

Calw (ots)

Einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10:00 und 15:30 Uhr an einem geparkten Skoda in der Roseggerstraße in Calw. An dem betroffen Skoda wurde der Kotflügel und Stoßfänger vorne rechts beschädigt. Vor Ort konnten rote Lackantragungen festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, zu melden.

