POL-UL: (UL) Unterstadion/Allmendingen - Sportler büßen Geld ein

In der Kabine eine Sportvereins war am Dienstag in Unterstadion ein Dieb.

Ulm (ots)

Dienstagabend spielten auf dem Sportgelände am Stehenbach zwei Mannschaften gegeneinander. Die Spieler hatten ihre Wertsachen in den Kabinen zurückgelassen. Doch die Kabinen hatte niemand verschlossen. Das machte einem Dieb die Sache leicht: Er stahl das Geld der Spieler und flüchtete damit. Die Munderkinger Polizei (Tel. 07393/91560) ermittelt und prüft, ob derselbe Täter auch am Sonntag in Allmendingenn zugange war. Dort waren am Nachmittag die Spieler einer Mannschaft bestohlen worden. Auch sie hatten die Wertsachen in der Kabine gelassen, die Türen aber nicht verschlossen.

Die Polizei rät, zu Sport und Spiel möglichst keine oder nur so wenig wie möglich Geld mitzunehmen, am besten auch sonst keine Wertsachen. Die wenigen Wertsachen, die man dabei hat, sollten unter ständiger Aufsicht sein. Auch die Kabine ist kein sicherer Platz, schon gar nicht, wenn sie nicht verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl und Einbruch gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

