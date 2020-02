Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: unbekannter LKW beschädigt Wohnhaus/Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Münchehagen (ots)

Am 27.02.2020, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 13:20 Uhr, ist es in Münchehagen, Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter LKW ist demnach rückwärts auf ein Grundstück in der Hauptstraße gefahren. Anschließend setzte er seine Fahrt wieder in Rtg. Bad Rehburg fort. Hierbei scherte der Auflieger aus und beschädigte das Dach und Mauerwerk des dortigen Anwesens. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um einen rot/blauen Auflieger/Anhänger handelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeug geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Stolzenau unter folgender Telefonnummer melden: 05761/92060

