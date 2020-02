Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Scheibe zerstört

Obernkirchen (ots)

(ma)

Von Montag auf Dienstag wurde in der Obernkirchener Bushaltestelle an der Willi-Hormann-Straße die mittlere Glaseinfassung zerstört. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die Scheibe in einer Größe von 115x200 cm eingeschlagen.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 750 Euro.

