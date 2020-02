Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Couragierte Zeugin

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine Zeugin beobachtete am Dienstag gg. 15.00 Uhr, wie ein Pkw-Fahrer in Bückeburg an der Ernst-Kestner-Straße rückwärts ausparkte und einen geparkten Pkw Skoda beschädigte.

Der 79jährige Unfallverursacher aus Bückeburg stieg nach dem Anstoß nicht aus seinem Fahrzeug aus und wollte sich mit seinem Pkw Mercedes vom Unfallort entfernen.

Die aufmerksame Zeugin lief zum Fahrzeug des Unfallflüchtigen, der im Begriff war wegzufahren und forderte diesen im Beisein anderer Zeugen zur Nennung seiner Personalien auf.

Am beschädigten Pkw Skoda wurde der Hecksensor und die Stoßstange beschädigt. Die Unfallschadenshöhe steht noch nicht fest.

Gegen den 79jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

