POL-NI: Marihuana aufgefunden

Obernkirchen (ots)

(ma)

Eine geringe Menge an Marihuana fanden Beamte am Mittwoch gg. 23.20 Uhr bei der Personenkontrolle eines 19jährigen Obernkircheners auf der Vehlener Straße in Obernkirchen.

Der 19jährige, in Begleitung anderer Heranwachsender, stimmte einer Durchsuchung zu, die zum Auffinden des Betäubungsmittels in seiner Bauchtasche führte.

Das Marihuana wurde sichergestellt und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

