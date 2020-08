Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Diebe knacken Geldautomaten

Auf das Geld in einem Laupheimer Automaten hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag abgesehen.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten die Tat am Donnerstag kurz vor 7 Uhr. Sie verständigten sofort die Polizei. Die ermittelte, dass die Täter offenbar kurz nach 1 Uhr in der Leibnizstraße gewesen sein könnten. Sie brachen eine Tür an dem Gebäude auf, in dem ein Geldautomat steht. Den Unbekannten gelang es auch, den Automaten zu öffnen. Mit dem Geld, das sie daraus erbeuteten, ergriffen die Täter die Flucht.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sie geht davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren. Möglichweise sind die Täter aufgefallen. Deshalb bitten die Ermittler um Mithilfe bei der Fahndung und fragen:

- Wer hat in der Nacht zum Donnerstag in der Leibnizstraße oder sonst im Wohngebiet Bronner Berg verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer hat verdächtige Geräusche gehört? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

