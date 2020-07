Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrekturmeldung zur heutigen Pressemitteilung zum Diebstahl von hochwertigen Geräten aus Traktoren

PI Leer/Emden (ots)

Der Geräteschuppen, der in der Nacht zu heute zwischen 22:00 Uhr und 05:30 Uhr durch bislang unbekannte Täter angegangen wurde, befindet sich nicht wie beschrieben in der Straße "Achterum", sondern in der Straße "Achterumshörn" im dortigen Kurvenbereich. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

