Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Industriegebiet) Unter Drogeneinfluss stehender Rollerfahrer kollidiert gegen Streifenwagenfahrzeug (02.04.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Fritz-Arnold-Straße ein entgegenkommender Rollerfahrer ohne eingeschaltetem Licht auf. Um diesen kontrollieren zu können, wendeten die Beamten ihr Fahrzeug noch vor dem Zweirad-Lenker. Dieser fuhr am Dienstfahrzeug vorbei und anschließend trotzt Rotlicht über die Kreuzung Fritz-Arnold-Straße /Reichenaustraße in Richtung Riedstraße. Hierbei wurde ein querender, unbekannter Autofahrer behindert. Nach dem Kreuzungsbereich überholten die Polizisten den 17-jährigen Rollerfahrer und stellten das Dienstfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und dem Anhaltesignal "Stopp Polizei" an der Einmündung Macairestraße ab. Der Rollerfahrer bog ebenfalls in die Macairestraße ab, kollidierte jedoch hierbei mit dem stehenden Dienstfahrzeug und stürzte über die Motorhaube. Leichtverletzt wurde der Jugendliche zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein durchgeführter Urinvortest positiv auf Marihuana und Kokain, woraufhin die Polizisten eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der Roller in der Schweiz als gestohlen gemeldet ist. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Personen, welche die Überquerung der Kreuzung Fritz-Arnold-Straße /Reichenaustraße durch den Rollerfahrer beobachtet haben, sowie der Autofahrer, der behindert wurde, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

