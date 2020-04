Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz- Wollmatingen) Brandstiftung - Zeugenaufruf (02.04.2020)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Wegen Brandstiftungen in zwei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde gegen 22.15 Uhr ein Feuer am Ende des Pirminweg gemeldet. Bei der Überprüfung konnte eine männliche Person gesehen werden, welcher eine dunkle Hose und ein helles Oberteil trug und beim Eintreffen der Polizei sofort durch dichte Sträucher und Hecken flüchtete. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Feuer war auf dem Aussichtspunkt auf dem Wasserreservoir mit Zeitungen, Müll, einem Stück Gartenzaun und einem Baumstumpf entzündet worden. Das Lüftungsrohr der Reservoirs wurde hierdurch komplett verrußt. Gegen 00.15 Uhr meldete ein Zeuge den Brand mehrerer großer Bäume und einer Gartenhütte oberhalb von Wollmatingen, in der Kleingartenanlage bei der Kindlebildkreuzung / Westtangente. Die Feuerwehr Konstanz löschte umgehend das Feuer und konnte somit eine weitere Ausbreitung verhindern. An der Tür einer zweiten Hütte in der Gartenanlage befanden sich Aufbruchsspuren. Ob hieraus etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L220 zwischen der Kreuzung Waldsiedlung / B33 und der Kreuzung Radolfzeller Str. / L221 voll gesperrt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden entsteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen an den Örtlichkeiten beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

