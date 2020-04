Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Klengen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Exhibitionist - Zeugen gesucht (01.04.2020)

Brigachtal-Klengen (ots)

Gegenüber zwei junger Frauen im Alter von 20 Jahren ist ein unbekannter Mann am Mittwoch gegen 17 Uhr als Exhibitionist in der Römerstraße aufgetreten. Der Unbekannte stand auf einer Wiese und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Danach sei er in unbekannte Richtung davongelaufen. Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: über 40 Jahre alt, normale Statur, war weder auffällig groß noch sehr klein, dunkle Haare, hatte keine Oberbekleidung an, trug eine dunkle Hose und im Arm einen schwarzen Pullover oder Jacke mit dunkelblauen Streifen oder Verzierungen. Personen, denen der Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

