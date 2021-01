POL-CE: Treckerfahrer fährt bei Eschede gegen einen Baum

Polizeiinspektion Celle

Heute Nachmittag kam ein Treckerfahrer auf der B191 in Richtung Celle kurz vor Eschede aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der 22-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die B191 musste während der Bergung des Treckers zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

