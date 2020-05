Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus Firmenwagen

Bedburg-Hau (ots)

Mehrere teilweise hochwertige Elektrowerkzeuge haben Unbekannte beim Aufbruch eines silbernen VW-Caddy auf der Peter-van-de-Flierdt Straße im Ortsteil Schneppenbaum erbeutet. Der Fahrzeugnutzer hatte den Wagen am Samstagabend, 23.05.2020, gegen 19.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 50 abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass die Unbekannten die rechte Scheibe der Hecktüre eingeschlagen hatten. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell