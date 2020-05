Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Tor und Futtertrog beschädigt

Rees (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Samstag (23.05.2020) und Sonntag (24.05.2020) zu einer Verkehrsunfallflucht am Leppersweg Ecke Lindtackerweg. Ein unbekannter Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug das Tor einer Schafweide, einen Zaunpfosten und einen Futtertrog beschädigt. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne den durch ihn verursachten Schaden zu melden und seine Daten zu hinterlassen oder sich um die Schafe zu kümmern, die durch das beschädigte Tor nun auf die Straße liefen. Der Besitzer der Weide hatte am Samstag gegen 19:30 Uhr letztmalig das Tor verschlossen und wurde am nächsten Morgen gegen 09:50 Uhr von Anwohnern über den Schaden informiert.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

