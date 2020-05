Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Weeze (ots)

Bereits am zurückliegenden Montag, 18.05.2020, hat sich im Einmündungsbereich des Birken- bzw. Erdgrabenweges eine Unfallflucht ereignet. Die Besitzerin eines blauen Honda Jazz mit Klever Kennzeichen hatte ihr Fahrzeug gegen 11.50 Uhr in eine der dortigen Parkbuchten abgestellt. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie frische Unfallschäden am Fahrzeugheck fest. Hierbei wurde u.a. die Heckscheibe völlig zerstört. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Die Polizei Goch, Telefon 02823-5040, sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. (SI)

