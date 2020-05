Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mülltonnen angezündet

Feuer greift auf Gebäude über

Geldern (ots)

Am späten Samstagabend (23.05.2020) gegen 23:15 Uhr setzten unbekannte Täter mehrere Mülltonnen auf dem Gelände der St. Adelheid Grundschule an der Friedrich-Spee-Straße in Brand. Die Mülltonnen, die angezündet wurden standen unmittelbar am Gebäude. Durch die große Hitzeentwicklung barsten die Fensterscheiben der angrenzenden Toilettenräume, so dass das Feuer durch die Lichtschächte auf die Räumlichkeiten übergreifen konnte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Geldern gelöscht werden. Dennoch entstand hoher Sach- und Gebäudeschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

