Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus

Täter machen keine Beute

Goch (ots)

Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und den frühen Morgenstunden am Samstag (23. Mai 2020) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem unbewohnten Haus am Kendelweg, indem sie ein Sichtfenster der Haustür beschädigten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut, konnten jedoch keine Beute machen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

