Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine verletzte Person bei Wohnungsbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke ist heute Morgen, 20. April 2020, ein 65 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Feuerwehr und Polizei waren um 0.30 Uhr alarmiert worden. Nach ersten Ermittlungen ist das Feuer in der Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes ausgebrochen, der aber nicht zu Hause war und sich erst im Verlauf der Löscharbeiten den Einsatzkräften zu erkennen gab. Weitere Hausbewohner konnten sich unverletzt selbst ins Freie retten. Durch das Feuer entstand ein erheblicher Sachschaden. Während des Einsatzes war die Kurt-Schumacher-Straße zwischen Flora- und Grenzstraße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

