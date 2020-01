Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unbekannte Person überfällt 50-Jährige auf der Fritz-Erler-Straße

Recklinghausen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, überfiel eine dunkel bekleidete Person am Dienstag, gegen 18.50 Uhr, eine 50-jährige Hertenerin auf der Fritz-Erler-Straße. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als sie kurz vor der Unführung des Autobahnzubringers von hinten angesprungen wurde. Der Täter oder die Täterin packte die 50-Jährige am Hinterkopf und stieß sie mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne. Dadurch wurde sie nach eigenen Angaben bewußtlos. Als sie wieder zu sich kam, stellt sie fest, das ihr Bargeld gestohlen worden war. Sie ging dann nach Hause und erstattete heute die Anzeige. Den Täter oder die Täterin kann sie nicht näher beschreiben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

