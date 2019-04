PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 09.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gaststätte, Steinbach, Bahnstraße, 07.04.2019, 22.00 Uhr bis 08.04.2019, 08.45 Uhr

(pa)Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte in ein Restaurant in Steinbach ein. Zwischen 22.00 Uhr abends und 08.45 Uhr am Morgen gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Küchenfensters ins Innere des in der Bahnstraße gelegenen Lokals. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld sowie einem Laptop gelang es ihnen, die Örtlichkeit unerkannt zu verlassen.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen Bargeld, Oberursel, Altkönigstraße, 06.04.2019, 16.00 Uhr bis 08.04.2019, 10.00 Uhr

(pa)Mehrere Tausend Euro Bargeld entwendeten bisher unbekannte Täter zwischen Samstag und Montag in Oberursel. Dort verschafften sie sich zwischen Samstagnachmittag, 16.00 Uhr und Montagvormittag, 10.00 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Gebäuden einer Bildungseinrichtung in der Altkönigstraße. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit ihrer Beute in Form des Bargeldes in unbekannte Richtung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

3. Kompletträder abmontiert und entwendet, Königstein, Wiesbadener Straße, 05.04.2019, 18.00 Uhr bis 08.04.2019, 07.00 Uhr

Ein vor einem Königsteiner Autohaus abgestellter Neuwagen weckte am Wochenende bei Teiledieben Begehrlichkeiten. Diese hatten es auf die Leichtmetallräder samt Sommerreifen abgesehen. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen bockten die Täter den nagelneuen VW Caddy auf dem Parkplatz des in der Wiesbadener Straße gelegenen Autohauses auf, um die Räder anschließend abzumontieren. Der Gesamtwert des Komplettsatzes beläuft sich auf über 2.400 Euro.

Die Polizeistation in Königstein ermittelt und erbittet Hinweise an die Telefonnummer (06174) 9266 - 0.

4. Motorroller gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Friedensstraße, 07.04.2019, 18.00 Uhr bis 08.04.2019, 10.00 Uhr

Einen Motorroller des Herstellers AGM, Modell GMX 450, entwendeten Unbekannte in Kirdorf. Das Kleinkraftrad war in einer Garage in der Friedensstraße abgestellt. Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde der Roller im Wert von mehreren Hundert Euro daraus entwendet.

Die Polizeistation Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

5. Frau an Zebrastreifen angefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Louisenstraße, 08.04.2019, gg. 16.10 Uhr

Beim Überqueren eines Fußgängerüberweges wurde am Montag eine 60-jährige Frau aus Bad Homburg leicht verletzt. Sie wollte die Louisenstraße im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Meister-Straße überqueren. Dabei wurde sie offenbar von einer 28-Jährigen Fahrerin eines Ford Fiesta übersehen, die aus der Wilhelm-Meister-Straße kommend nach links in die Louisenstraße einbog. Die Fußgängerin wurde von dem Pkw erfasst und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, zu deren Behandlung die 60-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde.

6. Geparktes Fahrzeug beschädigt und weggefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring, 08.04.2019, 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Auf rund 2.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag in Bad Homburg verursachte. Die Fahrerin eines Audi Q3 hatte diesen am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr im Hessenring auf Höhe einer Arztpraxis am Fahrbahnrand abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug am Nachmittag gegen 15.00 Uhr musste sie feststellen, dass der hintere Stoßfänger auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Vom Verursacher des Schadens fehlte jede Spur.

Die Polizeistation Bad Homburg, die nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

7. Geschwindigkeitsmessungen im Feldberggebiet, Schmitten, Landesstraße 3004, Niederreifenberg, Landesstraße 3025, Sonntag, 07.04.2019, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Bei zwei Geschwindigkeitsmessungen im Feldberggebiet sind am Sonntag rund zwei Dutzend Verkehrsteilnehmer mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Im Kontrollzeitraum zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr waren insgesamt 24 Fahrzeuge, davon 18 Pkw und 6 Motorräder, im Bereich der Landesstraße 3004 bei Schmitten und der Landesstraße 3025 bei Niederreifenberg zu schnell unterwegs. 16 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um mindestens 21 km/h und müssen mit Bußgeldern rechnen, drei Fahrzeugführer sogar mit Fahrverboten bzw. der Verlängerung der Probezeit. Der traurige Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 112 km/h gemessen wurde.

