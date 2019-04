PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 08.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung vor Spielbank, Bad Homburg, Kisseleffstraße, 05.04.2019, 18:00 Uhr

(He)Am Freitagabend kam es in Bad Homburg in der Kisseleffstraße, unmittelbar vor dem Eingangsbereich der dortigen Spielbank zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der mindestens ein Beteiligter verletzt wurde. Insgesamt hielten sich acht Personen in dem Bereich auf, wobei lediglich zwei aktiv an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Den Angaben des Geschädigten zufolge war er gerade mit fünf Begleitern auf dem Weg in Richtung Spielbank, als zwei Männer auftauchten und Streit suchten. Einer der beiden habe den Geschädigten dann angegriffen und geschlagen. Währenddessen habe der zweite Unbekannte die Begleiter des Geschädigten in Schach gehalten. Nach einiger Zeit habe der zweite Unbekannte den Angreifer von dem Geschädigten weggezogen und gemeinsam seien die beiden dann geflüchtet. Beschreibung Täter 1: dunkelhäutig, 20-25 Jahre, circa 1,80 Meter groß, sehr schlank, dunkle Jacke, lila T-Shirt, Jogginghose in schwarz, schwarz-weiße Adidas Schuhe. Begleitung: 20-25 Jahre, circa 1,90 Meter groß, athletische Figur, Vollbart, schwarze Jacke, Jeans, weiße Adidas Schuhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06127) 120-0 bei der Polizei in Bad Homburg zu melden.

2. Falscher Handwerker erbeutet Schmuck, Kronberg, Schönberg, Am Weißen Berg, 06.04.2019, 17:00 Uhr

(He)Am Samstagnachmittag erbeutete in Kronberg-Schönberg ein falscher Handwerker aus der Wohnung einer über 90-Jährigen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und konnte damit unerkannt flüchten. Der Täter klingelte gegen 17:00 Uhr in der Straße "Am Weißen Berg" an der Wohnung der Geschädigten und gab an die Heizung reparieren zu müssen. So gelangte er in die Wohnung und suchte in dieser nach Wertsachen. Ob der falsche Handwerker noch einen Komplizen hatte, welcher sich unbemerkt in die Wohnung schlich, kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Nachdem sich der "Handwerker" verabschiedet hatte, fehlte eine Schmuckschatulle mit mehreren Ketten und Ringen. Zu dem Täter ist nur bekannt, dass er circa 2 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein soll. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Audi A7 gestohlen, Neu-Anspach, Anspach, Karl-Arnold-Weg, 07.04.2019, 20.00 Uhr bis 08.04.2019, 07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag haben Autodiebe in Anspach einen Audi A7 Sportsback im Wert von rund 35.000 Euro gestohlen. Der graue Pkw war im Karl-Arnold-Weg in der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. An dem entwendeten Pkw waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen HG-N 2912 angebracht. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Autos nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt, Bad Homburg, Wiesbadener Straße, 05.04.2019, 19.00 Uhr bis 06.04.2019, 16.00 Uhr, Bad Homburg, Weberstraße, 06.04.2019, 21.30 Uhr bis 07.04.2019, 16.00 Uhr,

(pl)Vandalen haben im Verlauf des Wochenendes in der Wiesbadener Straße und in der Weberstraße in Bad Homburg mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag zerkratzten die Täter in der Wiesbadener Straße mindestens vierzehn am Fahrbahnrand abgestellte Autos. In der Weberstraße wurden zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag mindestens vier Fahrzeuge zerkratzt. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht mit hohem Schaden, Bad Homburg, Dornholzhausen, Lindenallee 06.04.2019

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Lindenallee in Dornholzhausen ist am Samstag ein geparkter Audi A 3 erheblich beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Wagen war am Samstag, zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. In diesem kurzen Zeitraum wurde der Audi im hinteren rechten Bereich beschädigt, wobei der Sachschaden auf mindestens 1.500 Euro geschätzt wird. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

6. 10-Jähriger bei Unfall verletzt, Usingen, Eschbach, Zum Steinkopf, 05.04.2019, gg 16.15 Uhr

(ho)Ein 10-jähriger Junge ist am Freitagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße "Pfarrkopf" in Richtung Steinstraße unterwegs und wollte dabei die Fahrbahn der Straße "Zum Steinkopf" überqueren. Als das Kind mit seinem Fahrrad auf die Straße fuhr, achtete es nicht auf den von links kommenden Mercedes einer 42-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich das Kind verletzte und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden.

7. Sachbeschädigungen durch Feuer Bad Homburg, Louisenstraße / Waisenhausstraße, 08.04.2019, gg. 02.55 Uhr

In der Nacht auf Montag kam es in Bad Homburg zu zwei Bränden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie vorsätzlich entfacht wurden. Gegen 02.55 Uhr wurden diese fast zeitgleich gemeldet. In der Louisenstraße brannte ein Bauschuttcontainer. Die Gasdruckdämpfer an dessen Deckel wurden durch das Feuer offenbar zur Explosion gebracht, wodurch eine angrenzende Schaufensterscheibe beschädigt wurde. Auch eine nahe am Container befindliche Mülltonne wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Das zweite Feuer brannte in der Waisenhausstraße. Genauer waren es drei Mülltonnen, die vor einem Wohnhaus in Flammen standen. Die Außenwand des Gebäudes wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beider Brände beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

