Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Unbelehrbare Fahrzeugführerin - Erneut betrunken am Steuer

Mannheim (ots)

Eine Streife des Polizeirevier Neckargemünd traute ihren Augen nicht, als sie am Samstagmorgen einen VW Passat feststellte, der ihnen bekannt war und dessen Fahrerin nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf. Die Fahrerin ist der Streife aus einem vorherigen Fall bekannt. Ihr wurde aufgrund Alkoholisierung im Straßenverkehr am 12.02.2019 der Führerschein entzogen. Nun war sie wieder mit ihrem Fahrzeug unterwegs und wurde erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie abermals alkoholisiert ist und zudem ohne Führerschein am Straßenverkehr teilnimmt. Das Fahrzeug wurde an der Kontrollörtlichkeit abgestellt und die Fahrerin zum Alkoholtest zum Revier verbracht. Nun muss sich die Fahrerin erneut einer Anzeige wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" und "Fahren unter Alkoholeinwirkung" stellen.

