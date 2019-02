Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) - Verkehrsunfall mit drei Verletzten, darunter ein Kleinkind, B 3 stundenlang gesperrt

St. Ilgen (ots)

Am 23.02.2019, um 15.15 Uhr, befuhr eine 37-jährige Mercedes Fahrerin mit ihrem Kind die B3 in südliche Richtung. Dabei nickte sie kurz ein und kam langsam und stetig nach links in den Gegenverkehr. Eine nachfahrende Zeugin versuchte erfolglos durch sekundenlanges Hupen die Mercedesfahrerin zu warnen. Ein entgegen kommender 57-jähriger Fahrer eines Opels konnte schließlich nicht mehr ausweichen und stieß fast frontal (2/3 Überschneidung) mit dem Mercedes zusammen. Der Opel drehte sich, kam komplett von der Fahrbahn ab und schließlich in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der Mercedes verblieb auf der Fahrbahn. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr geborgen werden. Beide wurden schwer verletzt. Der knapp zweijährige Sohn der 37-jährigen Frau blieb zwar augenscheinlich unverletzt, was aber im Krankenhaus noch genauer untersucht werden muss. Alle drei wurden in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. An den älteren Fahrzeugen entstanden Schäden von ca. 2.000 Euro (Mercedes) sowie 1.500 Euro (Opel). Die B 3 wurde bis zur Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen, u.a. auch eine umfangreiche Fahrbahnreinigung, bis 18.06 Uhr voll gesperrt. Die FFW Leimen / St. Ilgen und Nußloch waren mit 24 Mann und 6 Fahrzeugen an der Unfallstelle. Drei RTW sowie drei Notärzte waren vor Ort eingesetzt.

