Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher verursacht hohen Sachschaden

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tennishalle verursachte ein bislang Unbekannter hohen Sachschaden und entwendete lediglich 5 EUR Bargeld. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstagnacht bis Freitagmorgen durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt in Räumlichkeiten Im Erlengrund. Darin brach der Täter eine weitere Türe brachial auf und riss eine Registrierkasse aus der Verkabelung. Es wurden lediglich 5 EUR Bargeld entwendet - jedoch entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 EUR. Die Beamten des Polizeipostens Leimen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Ermittler zu wenden.

