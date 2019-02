Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vermisstensuche in Heidelberg - Polizeihubschrauber verhilft zum Erfolg

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen konnte mithilfe eines Polizeihubschraubers ein vermisster Patient eines Krankenhauses in der Rohrbacher Straße aufgefunden werden. Das Pflegepersonal stellte um kurz vor 4 Uhr fest, dass der 68-jährige Behandlungsbedürftige sich nicht mehr in seinem Zimmer aufhielt. Ein gemeinsame Absuche des Krankenhauses und der Umgebung mit Polizeibeamten verlief ebenfalls ergebnislos. Aufgrund der dringend benötigten ärztlichen Versorgung des Mannes, wurde im Zuge der Fahndung ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser machte den Mann um 8 Uhr wenige Straßen weiter ausfindig. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd fuhren den Demenzkranken daraufhin wieder ins Krankenhaus - er verbrachte die Nach unbeschadet im Freien.

