POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 7.4.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Strafanzeigen: Besonders schwerer Diebstahl in/aus PKW Tatort: Bad Homburg, Kirdorfer Straße Tatzeit: Freitag, 5.4.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, 6.4.19, 07:35 Uhr Unbekannter Täter schlug beide Scheiben der Fahrerseite eines BMW X5 ein und entwendete aus dem Inneren des Fahrzeuges einen Pullover. Sachschaden: ca. 1.000 EUR

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Donnerstag, 04.04.2019, 18:00 Uhr bis Freitag, 05-04-2019, 06:00 Uhr Frankfurter Landstraße / In der Riedwiese, 61440 Oberursel Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Frankfurter Landstraße und kam in Höhe der Straße In der Riedwiese aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dort einige Meter über das angrenzende Feld und anschließend wieder auf die Frankfurter Straße auf. Hierbei Wurde ein Stationszeichen überfahren und beschädigt. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des eventuell entstandenen Flurschadens ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch keine genaue Schadenshöhe zu beziffern.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer: 06171-62400

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Freitag, 05.04.2019, 21:30 Uhr Im Rosengärtchen 11, 61440 Oberursel Ein Verkehrsteilnehmer stieß beim Wenden/Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz im Rosengärtchen mit seinem Fahrzeug gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigte diesen nicht unerheblich. Im Nachgang entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, der Vorfall wurde jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, welcher umgehend die Polizei informierte. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Polizeistation Oberursel den vom zeugen beschriebenen Pkw in der Nähe der Unfallörtlichkeit feststellen. Am Steuer saß ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 o/oo. Der Sachschaden des Unfalls wird auf ca. 7.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallort: 61440 Oberursel, Taunusstraße/Pfaffenweg Unfallzeit: Samstag, 06.04.2019, 15:10 Uhr Ein Motorradfahrer befuhr mit seinem Kraftrad Honda die Taunusstraße, aus Richtung Stierstadter Straße kommend in Richtung Oberhöchstadter Straße. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Volvo den Pfaffenweg in Richtung Taunusstraße. An der Einmündung Pfaffenweg/Taunusstraße beachtete der Pkw-Fahrer nicht die Vorfahrt des Kradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der 45-jährige Motorradfahrer leicht verletzt; an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 11.000.- EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallort: 61440 Oberursel, Zum Flemig 9 Unfallzeit: Samstag, 06.04.2019, zwischen 11:00 Uhr und 17:20 Uhr Beim Vorbeifahren touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß geparkten silbernen Pkw BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500.-EUR. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400.

Nachtrag zur Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallort: 61440 Oberursel, Kanonenstraße, L 3004, Applauskurve Unfallzeit: Montag, 01.04.2019, 19:15 Uhr Aufgrund der Pressenotiz vom 03.04.2019 meldete sich ein anonymer Zeuge bei der Polizeistation Oberursel, der das Kennzeichen des flüchtigen, unfallverursachenden weißen Pkw Mercedes nannte. Das Fahrzeug konnte ermittelt und in Augenschein genommen werden. Der Zeuge wird gebeten, sich erneut bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 zwecks Abgabe einer Fahrerbeschreibung zu melden.

Straftaten Freitag, 05.04.2019, 22:00 Uhr bis Samstag, 06.04.2019, 11:00 Uhr Bischof-Brand-Straße 11, 61440 Oberursel Unbekannte Vandalen besprühten den Eingangsbereich sowie zwei Mauern der katholischen Kirche in der Bischof-Brand-Straße mit Farbe. Täterhinweise bitte an die Polizei Oberursel unter 06171 - 62400

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg, Frankfurter Str. /Ecke Katharinenstraße Freitag, den 05.04.2019, 16:15 Uhr Ein 53-jähriger PKW-Fahrer stellte seinen PKW am Fahrbahnrand ab und verließ diesen. Aufgrund nicht ausreichender Sicherung gegen Wegrollen setzte sich dieser in Bewegung und rollte gegen eine Straßenlaterne. Der PKW musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 1000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg, B 455, Hainknoten Freitag, den 05.04.2019, 15:40 Uhr 2 PKW befuhren hintereinander den Zubringer zur B 455 aus Richtung Kronberg kommend in Richtung Königstein. Der vordere PKW hielt gemäß "Stop"-Schild an, die dahinter befindliche 77-jährige PKW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Sachschaden: ca. 3.100 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Sodener Straße/Limburger Straße Samstag, den 06.04.2019, 10:30 Uhr Beim gleichzeitigen Herausfahren aus den Parklücken auf dem Parkplatz einer Metzgerei stießen 2 PKW zusammen. Sachschaden: ca. 6000 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden und 1 leichtverletzten Person 61476 Kronberg, B 455, Hainknoten Freitag, den 05.04.2019, 14:20 Uhr

2 PKW befuhren hintereinander den Zubringer zur B 455 aus Richtung Kronberg kommend in Richtung Oberursel. Der vordere PKW hielt verkehrsbedingt an. Der dahinter befindliche 61-jährige PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des vorderen PKW wurde leicht verletzt. Ferner entstand Sachschaden an beiden PKW. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 6000 Euro.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden 61479 Glashütten, Limburger Straße/Ecke Hochstraße, B 8 Samstag, den 06.04.2019, 16:00 Uhr Ein 55-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Hochstraße und beabsichtigte nach links in die Limburger Straße einzubiegen. Beim Einbiegen übersah er an der unübersichtlichen Einmündung eine von links herannahende und vorfahrtsberechtigte 44-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an beiden PKW von ca. 22.000 Euro.

Polizeistation Usingen Verkehrsunfall mit leichtverletzen Fahrradfahrer Unfallort: 61389 Schmitten, Dorfweiler Straße Unfallzeit: Sa. den 06.04.2019 zw. 12:14 Uhr

Ein 37jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Schillerstraße und wollte an der Einmündung zur Dorfweiler Straße nach links in Richtung Dorfweil abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 46jährigen Fahrradfahrer, welcher nach links in die Schiller Straße abbiegen wollte. Der Pkw-Fahrer erfasste mit seiner Fahrzeugfront den hinteren Fahrradreifen, wodurch der Fahrradfahrer zu Fall kam und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500.--EUR geschätzt.

Verkehrsunfall Tatort: 61250 Usingen, Einmündung, Wilhelmjstr. / Obergasse Tatzeit: Sa., den 06.04.2019, 17.00 Uhr

Ein 22jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wilhelmjstr. in Richtung Obergasse und wollte an der Einmündung nach links in diese einbiegen. Ein 55jähriger Pkw-Fahrer mit Anhänger befuhr die Obergasse in Richtung Untergasse. In Höhe des Einmündungsbereichs Wilhelmjstr./Obergasse übersah der 22jährige den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55jährigen und es kam im Einmündungsbereich zum Verkehrsunfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 11.000.-- EUR geschätzt.

Diebstahl einer Akkustichsäge

Tatort: 61250 Usingen An der Riedwiese Tatzeit: Fr., den 05.04.2019, gg. 17:15 Uhr

Der Geschädigte war als Küchenbauer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses tätig. Dazu schnitt er im Treppenhaus des Gebäudes, über den Arbeitstag verteilt, mehrere Holzstücke mit einer akkubetriebenen Pendelhubstichsäge. Die Säge ließ er im Hausflur zurück. Ein bisher unbekannter Täter nutzte eine kurze Abwesenheit des Geschädigten aus und entwendete die hochwertige Säge. (Neupreis 370.--EUR) Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeistation Usingen unter Tel. 06081/92080.

Trunkenheitsfahrt

Tatort 61267 Neu-Anspach, Taunusstraße Tatzeit: Sa., den 06.04.2019, 01.28 Uhr

Eine 33jährige Fahrzeugführerin befuhr die Taunusstraße und wurde auf Grund ihrer unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin deutlich nach Alkohol roch. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alcotest erbrachte einen Wert von 1,98 Promille. Anschließend wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

