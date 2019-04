PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 05.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Entwendeter VW Lupo aufgefunden, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Heuchelbach, 04.04.2019, gg. 20.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass auf einem Parkplatz am Heuchelbach in Bad Homburg ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe steht. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich dabei um einen Volkswagen handelt, bei dem die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Mutmaßlich haben Unbekannte den weißen VW Lupo im Bereich des Gluckensteinwegs kurzgeschlossen, entwendet und anschließend auf dem Parkplatz abgestellt.

Nun ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß von Pkw und U-Bahn, Oberursel, Hohemarkstraße, 04.04.2019, gg. 09.30 Uhr

(pa)Am Donnerstag gegen 09.30 Uhr kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer U-Bahn. Ein 25-jähriger Mann aus Oberursel war mit einem Volkswagen Caddy in der Hohemarkstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf Höhe des Eisenhammerweges bog er verbotswidrig nach links in diesen ab. Hierbei übersah der 25-Jährige offenbar eine in gleicher Richtung fahrende U-Bahn, die seitlich mit dem VW des Mannes kollidierte. Die U-Bahn schob den Pkw gegen einen Ampelmast, der hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Glücklicherweise hatte der Fahrer der U-Bahn aufgrund der kurz hinter der Unfallstelle befindlichen Haltestelle "Glöcknerwiese" die Geschwindigkeit bereits vor dem Zusammenstoß reduziert. Von den etwa 50 Fahrgästen verletzte sich eine Frau bei der Notbremsung leicht. Sie sowie der ebenfalls leicht verletzte VW-Fahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der an der U-Bahn, dem Volkswagen und dem Ampelmast verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro.

3. Ergebnis des Speedmarathon 2019, Hochtaunuskreis, Mittwoch, 03.04.2019

Bei dem am Mittwoch europaweit durchgeführten TISPOL-Speedmarathon wurden im Hochtaunuskreis an sechs Mess- und Kontrollstellen knapp 9.700 Fahrzeuge gemessen. Zwischen 06.00 Uhr morgens und 22.00 Uhr abends fielen 229 Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit auf, wobei sechs mit einem Bußgeld und Punkten rechnen müssen. Ziel der Aktion war es, länderübergreifend auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit hinzuweisen. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin die häufigste Ursache für Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten, deshalb werden auch weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durchgeführt.

4. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 15. Kalenderwoche,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Gem. Grävenwiesbach, L3063, Höhe Laubacher Kreuz

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

