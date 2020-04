Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer stürzt bei Unfall und flüchtet dann

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist am vergangenen Samstag, 18. April 2020, ein Radfahrer auf der Industriestraße in Horst gestürzt und hat sich dabei offensichtlich leicht verletzt. Ein 40 Jahre alter Gelsenkirchener hatte um 22.16 Uhr die Polizei alarmiert. Er gab an, mit seinem Auto einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen zu sein. Dabei habe er bemerkt, wie der rechts neben ihm fahrende Radler stürzte, ohne dass es zu einer Kollision kam. Als der Autofahrer daraufhin ausstieg, um sich um den Radfahrer zu kümmern und ihm sagte, die Polizei zu verständigen, setzte der sich wieder auf sein Rad und flüchtete von der Unfallstelle. Der Autofahrer gab an, dass der Radler ohne Licht und vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Der Gesuchte ist zirka 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und Glatze. Er trug eine kurze Hose und hat ein Tattoo am linken Unterschenkel. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet den Mann, sich zu melden, um den Sachverhalt aufzuklären und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209/ 365 -6223 unter oder an die Leitstelle unter -2160

