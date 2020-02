Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 35-Jähriger möglicherweise durch Schuss verletzt: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen eines verletzten 35-Jährigen beschäftigt derzeit die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei. Der in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) wohnende Mann hatte sich am vergangenen Samstagabend zur Behandlung der Verletzung in ein Kasseler Krankenhaus begeben. Nach Angaben der behandelnden Ärzte und den bisherigen Ermittlungen der Kriminalbeamten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass diese durch einen Schuss herbeigeführt wurde.

Wie das Opfer den Polizisten berichtete, hatte er am Samstagabend, gegen 20 Uhr, vor dem Haus Leipziger Straße 37, nahe des Platzes der Deutschen Einheit, neben einem geparkten Auto gestanden, als er plötzlich starke Schmerzen im Bereich eines Gliedmaßes verspürte. Woher der mögliche Schuss kam und aus welchen Gründen jemand auf ihn gefeuert haben könnte, ist dem 35-Jährigen eigenen Angaben nach völlig unklar.

Zur Aufklärung der Körperverletzung suchen die Ermittler des K 11 Zeugen, die am Samstagabend im Bereich der Leipziger Straße/ Platz der Deutschen Einheit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

