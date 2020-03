Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Van zerkratzt und mit Farbe besprüht

Weilerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag erheblichen Sachschaden angerichtet.

Die Täter machten sich an einem Toyota zu schaffen, der auf einem Privatgrundstück in der Straße "In den Sandäckern" geparkt war. Als die Eigentümer am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr zu ihrem Kleinbus kamen, stellten sie fest, dass der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Die Beschädigungen fanden sich auf beiden Seiten und auf der Motorhaube. Außerdem besprühten die Übeltäter den Lack und die Windschutzscheibe des Vans mit schwarzer Farbe.

Damit nicht genug verteilten sie die schwarze Farbe auch auf der Eingangstür der dort ansässigen Firma und entkamen unerkannt.

Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden mindestens 8.000 Euro betragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Sonntag, 19.15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Die Polizei Kaiserslautern nimmt diese Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |mhm

