Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Dieb wird durch Schiebetür gebremst

Rostock/Schwerin (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am gestrigen Abend, 13.12.2019, gegen 21:00 Uhr in Schwerin (Lübecker Straße). Anlass war ein Vorfall in einem Supermarkt, bei dem sich ein 36-jähriger Dieb aggressiv verhielt. Nachdem der Tatverdächtige im Kassenbereich auf ein alkoholisches Getränk in seinem Beutel angesprochen wurde, versuchte dieser fluchtartig den Supermarkt zu verlassen. Dabei lief der Tatverdächtige jedoch gegen eine elektronische Schiebetür. Diese ließ sich durch den Aufprall nicht mehr öffnen. Im weiteren Verlauf beruhigte sich die Situation. Bei dem Tatverdächtigen wurde durch die Polizei eine Alkoholkontrolle (positiv) durchgeführt und ihm die Spirituose entnommen. Es wurde ein Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell