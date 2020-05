Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Asperden - 4 Personen bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Goch (ots)

Am Sonntag, 24.05.20, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 9 zwischen dem Abzweig Klever Straße und Industriering. Ein 20-jähriger Klever befuhr zusammen mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin aus Geldern in seinem BMW die B 9 in Fahrtrichtung BAB 57. Laut Zeugenangaben überholte er mehrere Fahrzeuge. Dabei prallte der BMW frontal gegen einen entgegenkommenden Fiat, der von einer 29-jährigen Kleverin geführt wurde. Neben den drei Personen wurde auch ein 29-jähriger Klever, der sich als Beifahrer im Fiat befand, eingeklemmt. Sie wurden durch Rettungskräfte geborgen und mittels mehreren Rettungshaubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Alle vier zogen sich nach ersten ärztlichen Angaben lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur weiteren Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.

