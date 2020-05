Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Hyundai i20 beschädigt

Kerken (ots)

Am Samstag (23. Mai 2020), in der Zeit zwischen 9.40 und 9.55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen silbernen Hyundai i20 mit Gelderner Städtekennung, der in einer Parktasche an der Marktstraße in Kerken - Aldekerk abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im Bereich des vorderen, linken Kotflügels zu kümmern. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

