Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW prallt gegen Baum - Drei Personen schwer verletzt

Issum (ots)

Issum-Sevelen Am Freitag, 22.05.2020 um 12:40 Uhr befährt ein 26jähriger Issumer mit seinem PKW Lexus die Aldekerker Straße aus Richtung Sevelen kommend. Im Bereich einer Linkskurve kommt er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Sowohl der Fahrer, als auch die beiden 31- und 69jähgrigen Mitinsassen, ebenfalls aus Issum stammend, werden hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort werden der Fahrer sowie der 31Jährige mittels Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 69Jährige wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

