Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus PKW/ Täter schlägt Seitenscheibe ein

Kleve (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Freitagmorgen (22. Mai 2020) zwischen 06.45 Uhr und 07.05 Uhr die Scheibe der Beifahrertür an einem VW Beetle Cario ein, um an die Handtasche auf dem Beifahrersitz zu gelangen. Der VW stand auf der Siegener Straße am Fahrbahnrand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 028215040 melden. Die Polizei weist im Zuge dessen noch einmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Deponieren Sie diese so, dass sie bei einem Blick ins Fahrzeuginnere nicht zu sehen sind. Auch Taschen, Kartons etc., in denen sich etwas von Wert befinden könnte, sind für die Täter reizvoll.(as)

