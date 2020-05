Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - geparkter PKW beschädigt

Unfallflucht

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (21.05.2020) Kam es zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Hottomansdeich". Ein 78-Jähriger Niederländer hatte seinen Nissan auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand unbeschädigt geparkt und stellte bei seiner Rückkehr den Schaden links am Fahrzeugheck fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte diesen Schaden mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken verursacht und sich anschließend entfernt, ohne seiner Pflicht nachzukommen, Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell