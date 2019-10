Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blaulicht zum schnelleren Vorankommen benutzt? Polizei stoppt weißen Cayenne und sucht den Zeugen, der Streife ansprach

Kassel (ots)

Kassel: Nach dem Hinweis eines bislang unbekannten Autofahrers, der am gestrigen Mittwochmorgen am "großen Kreisel" in Kassel eine vorbeifahrende Funkstreife ansprach, nahmen Beamte des Polizeireviers Ost die Verfolgung eines SUV auf. Dieser soll laut dem Zeugen zuvor auf der A 49 illegal ein Blaulicht zum schnelleren Vorankommen benutzt haben. Einer Streife gelang es schließlich, den besagten weißen Porsche Cayenne auf der Leipziger Straße zu stoppen. Der Zeuge, der die Streife angesprochen hatte, nahm anschließend allerdings einen anderen Weg und ist der Polizei momentan nicht bekannt. Er oder weitere Zeugen, die den möglichen Einsatz des Blaulichtes auf der A 49 beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Streife findet Blaulicht-Blitzer

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte der Zeuge die Streife um kurz vor 10 Uhr am Platz der Deutschen Einheit angesprochen und auf den weißen SUV hingewiesen. Dieser soll unmittelbar zuvor auf der A 49 in Fahrtrichtung Kassel ein Blaulicht benutzt haben, offenbar um schneller voranzukommen. Den Beamten gelang es dann, den besagten Wagen auf der Leipziger Straße in Höhe der Ochshäuser Straße zu stoppen. Die beiden aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg stammenden Insassen stritten anschließend ab, ein Blaulicht eingesetzt zu haben. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten allerdings einen Blaulicht-Blitzer, der mit Saugnäpfen an der Frontscheibe befestigt werden kann. Sie leiteten aus diesem Grund ein Verfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung ein und stellten das Blaulicht entsprechend als Beweismittel sicher.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal den bislang unbekannten Zeugen, der die Polizeistreife am Platz der Deutschen Einheit ansprach, oder weitere Zeugen, die auf der A 49 möglicherweise ebenfalls derartige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

