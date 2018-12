Ulm (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 7.00 Uhr einen schlafenden Mann in einem Gebäude in der Eichertstraße. Dieser hielt sich dort unberechtigt auf und war offensichtlich betrunken. Die Beamten fanden den 23-Jährige in einem Flur und weckten ihn. Da er keinen Ausweis vorzeigen konnte, durchsuchten ihn die Polizisten. Dabei fanden sie Geld. Darunter waren auch Dänische Münzen.

Zwei Autobesitzer meldeten der Polizei im Laufe des Sonntagvormittags ihre aufgebrochenen Autos. Beide standen in der Failenschmidtstraße. Unbekannte durchwühlten die Fahrzeuge und entwendete Geld. Wie die Autos aufgebrochen wurden ist noch unklar. Aus einem Auto fehlten auch Dänische Münzen.

Die Polizei in Göppingen (07161/632360) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermittelt nun, ober der Mann für die Auto-Aufbrüche in Frage kommt.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

