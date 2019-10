Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchsversuch in Geschäft misslingt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Der Versuch eines bislang unbekannten Täters, über ein Fenster in ein Geschäft in Kassel-Oberzwehren einzubrechen, misslang in der Nacht zum heutigen Donnerstag. Nachdem er zunächst offenbar vergeblich versucht hatte, das Fenster gewaltsam zu öffnen, schlug er schließlich die Scheibe ein. In die Geschäftsräume gelangte der Täter allerdings nicht und ergriff ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalbeamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Einbrecher geben können.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 01:30 Uhr in der Altenbaunaer Straße, nahe des Friedhofs, Scheibenklirren gehört und alarmierte sofort die Polizei. Bei Eintreffen der Polizisten des Baunataler Reviers Süd-West wenige Minuten später fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Den ersten Ermittlungen der Polizeibeamten zufolge war das Loch in der Scheibe, das durch das Einschlagen entstanden war, nicht groß genug, sodass der Einbrecher nicht in die Räume des Geschäfts für Schreibwarenbedarf eindringen konnte.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

