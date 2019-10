Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Länderübergreifende Kontrollmaßnahmen: Polizei in Nordhessen kontrolliert anlässlich des Aktionstages im öffentlichen Raum

Kassel (ots)

Nordhessen:

Am gestrigen Dienstag fanden im Rahmen eines länderübergreifenden Sicherheits- und Kontrolltages zahlreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen in Hessen und auch im Bereich Nordhessen statt. An dem Aktionstag, der der Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum dient, beteiligten sich neben Hessen die Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland. Durch die intensiven Kontrollen und deutliche polizeiliche Präsenz wollen die Bundesländer gemeinsam Straftaten und Sicherheitsstörungen im öffentlichen Raum reduzieren und den Fahndungsdruck insbesondere für überregional agierende Straftäter erhöhen. In Hessen erfolgten die gestrigen zielgerichteten Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landeskriminalamt, der Bundespolizei, dem Zoll, der Hessischen Bereitschaftspolizei und kommunalen Sicherheitskräften.

Kontrollen im Bereich Nordhessen

Bei dem gestrigen Aktionstag kamen im Bereich Nordhessen im Zeitraum von 10 bis 22 Uhr über 160 zivile und uniformierte Kräfte zum Einsatz. Die stationären und mobilen Kontrollmaßnahmen zur Steigerung der Sicherheit fanden auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in Gaststätten und Bars, an Bahnhöfen und Haltestellen sowie in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs statt. Die Einsatzkräfte in Nordhessen überprüften insgesamt 288 Personen und führten 255 Durchsuchungen von Objekten, Fahrzeugen sowie Personen durch. Die Kontrollen führten zu 20 Festnahmen wegen bestehender Haftbefehle oder festgestellter Straftaten. Insgesamt stellten die Kontrollierenden 90 Straftaten wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen und Erschleichen von Leistungen fest und fertigten entsprechende Anzeigen. Zudem wurden während des Kontrolltages durch die Einsatzkräfte im Rahmen eines laufenden Rauschgiftverfahrens Durchsuchungen durchgeführt, die zum Auffinden einer großen, professionell betriebenen Cannabis- Plantage und zur Festnahme von drei Tatverdächtigen führte. Nähere Einzelheiten sind einer gesonderten, gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Kassel zu entnehmen. Auch die Verkehrssicherheit behielten die Einsatzkräfte im Blick und leiteten 56 Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten ein. Die eingesetzten Polizisten führten im Rahmen des Aktionstages neben den zahlreichen Kontrollen auch eine Vielzahl an Kontakt- und Beratungsgesprächen mit Bürgern durch, die durchweg positiv aufgenommen wurden.

Polizei zeigt auch weiter Präsenz

Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist einer der zentralen Aufgabenschwerpunkte der Polizei und beeinflusst maßgeblich das Sicherheitsgefühl der Bürger. Die am gestrigen Fahndungs- und Kontrolltag beteiligten Behörden werden auch zukünftig bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und weiterhin regelmäßig im öffentlichen Raum präsent sowie für die Bürger ansprechbar sein.

Weitere Informationen über den hessenweiten Aktionstag erhalten sie in der veröffentlichten Pressemitteilung des HLKA unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43563/4403064.

