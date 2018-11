POL-KR: Zwei Täter nach Einbruch in die Bismarckschule flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Samstag (24.11.2018) um 19:20 Uhr wurden zwei unbekannte Täter durch den Hausmeister auf dem Gelände der Bismarckschule angetroffen. Die Täter hatten die Holztür zum Verwaltungstrakt der Schule aufgehebelt und wurden noch im Gebäude angetroffen. Sie konnten sich allerdings vor dem Eintreffen der Polizei befreien und in unbekannte Richtung flüchten.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden :

1. Person : - Männlich - Ca. 15 - 17 Jahre alt - Ca. 175cm gross - Schwarze kurze Haare - Schlanke Figur - Augenscheinlich Südeuropäer - Bekleidet mit schwarzem Parka und weiss / schwarzen Turnschuhe

2. Person : - Männlich - Ca. 15 - 17 Jahre alt - Ca. 170cm gross - Kurze, helle Haare - Pummelige Figur - Bekleidet mit grünem Parka

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (679)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell