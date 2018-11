POL-KR: Innenstadt: Motorollerfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Mittwochmorgen (21. November 2018) wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt, als er einer Autofahrerin ausweichen musste, die unerwartet auf seine Fahrspur wechselte.

Der 39-Jährige fuhr um 7:55 Uhr mit seiner Vespa auf der Leyentalstraße stadteinwärts, als auf Höhe des Kaiser- Friedrich-Hains plötzlich ein Auto die Fahrspur wechselte und ihn zum Ausweichen zwang, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch geriet er ins Schleudern und wurde leicht verletzt, als er eine Bordsteinkante touchierte. Der schwarze Audi Kombi mit getönten Heckscheiben fuhr weiter und wechselte von der rechten wieder auf die linke Spur. Im Auto saß eine ca. 25 Jahre alte Frau mit schulterlangen dunklen Haaren.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de . (676)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell