Krefeld (ots) - Unbekannte sind am Dienstagnachmittag (20. November 2018) in eine Wohnung an der Melanchthonstraße eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 14:50 und 15:45 Uhr knackten Einbrecher das Türschloss einer Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume. Ob die Täter bei ihrer Flucht Diebesgut erlangt haben, steht bislang nicht fest.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .

