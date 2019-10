POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW - Auto rollt davon - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Auto rollt davon

Am Montag um 21 Uhr stellte eine 20-Jährige ihren PKW Opel Corsa in einer Parkbucht am Beginn der Langen Straße ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Kurze Zeit später machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte gegen einen ebenfalls dort geparkten PKW BMW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW

Am Montag um 14 Uhr stellte eine 49-jährige Frau ihren PKW am Waldfriedhof in der Rinnener Straße ab. Als sie gegen 14:25 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie fest, die die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Handtasche, die sich auf dem Beifahrersitz befand, entwendet wurde. In der Echtleder-Handtasche befanden sich Ausweispapiere, ein Geldbeutel sowie diverse Kundenkarten. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Montag um 16.30 Uhr fuhren eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 61-jährige Opel-Lenkerin hintereinander auf der K2573 von Breitenstein in Richtung B19. An der Einmündung auf der Bundestraße hielten beide Fahrzeuge zunächst an. Nachdem ein Fahrzeug passierte, ging die Mercedes-Lenkerin davon aus, dass die vor ihr stehende Opel-Lenkerin auf die B19 einfährt und fuhr ihrerseits los. Aufgrund eines von links heranfahrenden Autos konnte die 61-Jährige jedoch noch nicht abbiegen, so dass die Mercedes-Lenkerin hinten auffuhr. Hierbei wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Wolpertshausen: Sattelzug drängt PKW in Leitplanke

Am Montag um 19:35 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Renault Sattelzug die BAB 6 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall bremste der vorausfahrende Sattelzug stark ab. Der 34-Jährige bremste ebenfalls. Um einen Auffahrunfall zu verhindern zog er seinen Sattelzug auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er einen herannahenden PKW BMW eines 59-Jährigen. Der BMW-Lenker wurde durch den ausscherenden Sattelzug nach links in die Mittelleitplanke abgedrängt. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und touchierte die Leitplanke auf der rechten Seite. Der BMW-Fahrer wurde zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, konnte dies jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 42.000 Euro.

Crailsheim: Sattelzug streift Leitplanke

Auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg streifte am Montag um kurz nach 15:45 Uhr ein 58-Jähriger, aus bislang unbekannter Ursache, mit seinem Sattelzug an der rechten Leitplanke entlang. Am Sattelzug und an der Leitplanke entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 33.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Crailsheim: Auffahrunfall

Gegen 16:00 Uhr kam es am Montag in der Ellwanger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer war in Fahrtrichtung Ellwangen unterwegs und musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 51-jährige BMW-Fahrerin übersah das Bremsmanöver Vordermanns und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

