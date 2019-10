Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anrufe von falschen Polizeibeamten nehmen kein Ende, Verkehrsunfälle und anderes

Rems-Murr-Kreis (ots)

Anrufe von falschen Polizeibeamten nehmen keine Ende

Die Anrufe von falschen Polizeibeamten nehmen kein Ende. Auch am Montag gingen in der Region bis in die Abendstunden Anrufe von Betrügern ein. Die Täter gaben sich als angebliche Kriminalbeamte aus und erklärten ihren lebensälteren Opfern, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und ein Teil der Einbrecher festgenommen wurde. Diese hätten auch Schusswaffen mit sich geführt. Ein Täter sei noch auf der Flucht und man habe Notizen mit der Anschrift der nun angerufenen Senioren gefunden. Im weiteren Verlauf versuchen die Täter ihre Opfer zu überzeugen Bargeld und Wertgegenstände bereit zu halten, damit diese von der angeblichen Polizei abgeholt und an einen sicheren Ort gebracht werden könnten.

+++ Die Polizei warnt weiterhin ausdrücklich vor der Betrugsmasche und bittet insbesondere die Medien und auch Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn die älteren Mitbürger über die Betrugsmasche zu informieren! +++

Bitte beachten Sie:

- Die Polizei wird Sie nie über Wertgegenstände und Ihre Vermögenssituation ausfragen.

- Die Polizei wird nie die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen.

- Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder die Polizei und holen Sie sich Rat.

- Rufen Sie die jeweilige Polizeidienststelle unter der öffentlich bekannten Nummer an, benutzen Sie nicht die Rückruffunktion oder vom Anrufer durchgegebene Nummern.

- Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

- Klären Sie vor allem ältere Familienmitglieder über die Tricks der Betrüger und die Betrugsmasche auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Waiblingen-Hohenacker: Pedelec-Lenkerin übersehen

Schwere Verletzungen hat am Montagmorgen eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Pedelec beim Zusammenstoß mit einem Pkw erlitten. Die Frau hatte um 07:28 Uhr die Karl-Ziegler-Straße befahren und wollte nach links in die Bildäckerstraße abbiegen. Hierbei wurde sie von einem 46 Jahre alten Fahrer eines VW übersehen, der seinerseits von der Bildäckerstraße nach links in die Karl-Ziegler-straße abbiegen wollte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert.

Waiblingen: Essen auf dem Herd vergessen

Verbranntes Essen hat am Montagnachmittag zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Schmidener Straße geführt. Daraufhin löste kurz vor 16:00 Uhr ein Rauchmelder aus, was von einer Nachbarin gehört wurde. Diese setzte einen Notruf ab, woraufhin Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei anrückten. Glücklicherweise stellten die Einsatzkräfte keinen Brand fest. Eine betagte Bewohnerin hatte die Kartoffeln auf dem Herd vergessen. Die Einsatzkräfte konnten erleichtert wieder abrücken.

Weinstadt: Sattelzug ohne Profil

Überhaupt kein Profil mehr konnte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei am Montag an einer polnischen Sattelzugmaschine finden. Die Beamten hatten den 36 Jahre alten Fahrer in der Großheppacher Straße um 17:30 Uhr einer Kontrolle unterzogen und festgestellt, dass alle vier Reifen der Antriebsachse so weit abgefahren waren, dass keinerlei Profil vorhanden war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere einbehalten. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung von 325,00 Euro einbehalten.

Backnang-Oberschöntal: Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr wurde der Tank eines in der Verlängerung des Hagnauer Wegs abgestellten Baggers angezapft und rund 250 Liter Diesel abgezapft.

Schorndorf: LKW kommt von Fahrbahn ab und verliert Ladung

Kurz vor 17:30 Uhr war am Montag ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Volvo auf der L1147 von Oberberken in Richtung Schorndorf unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn kam der LKW in einer abfallenden, langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dabei beschädigte der LKW die Leitplanken. In der Folge kam der Sattelauflieger in Schräglage. Die zwei geladenen, jeweils neun Tonnen schweren Betonteile durchbrachen die Seitenwand des Aufliegers. Eines der Betonteile rutsche einen Abhang hinab und blieb zwischen Bäumen hängen. Das zweite Betonteil beschädigte die Fahrbahn auf rund 15 Metern Länge. Der Sachschaden liegt bei mindestens 50.000 Euro. Zur Bergung des Betonteils auf der Fahrbahn war ein Schwerlastkran notwendig. Das an dem Abhang befindliche Betonteil wird voraussichtlich im Laufe des Dienstag geborgen.

Rudersberg: Ein schwer und drei leicht Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall am Montag gegen 20:15 Uhr kam ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf auf der L1080 von Welzheim in Richtung Rudersberg von der Straße ab und prallte hier gegen eine Böschung. Eine 17 Jahre alte Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein 18-jähriger, eine 19-jährige und ein ebenfalls 19-jähriger Fahrzeuginsasse wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell