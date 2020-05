Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Firma/ Täter entwenden Tresor und mehrere elektronische Geräte

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Samstagmorgen (23. Mai 2020), 04.45 Uhr, in die Geschäftsräume einer Firma an der Wasserbergstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Seitentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie rissen einen Tresor von der Wand und nahmen u.a. eine Kaffeemaschine, ein elektronisches Skateboard, diverse Laptops und Scanner mit. Mit der Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

